Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ebru Ayata, Esat Danzili
Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kinasts ( Berin Yıldırım, Nursevil Gökbudak, Ada Germen, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Yasemin Özel, Funda Bilgi)
Atlas Global Yeşilyurt: Gözde Dal, Caratasu, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, ( Ayça Aykaç, Arzum Tezcan, Elif Boran),
Setler: 21-25, 25-23, 25-19,14-25, 6-15
Süre: 127 dakika (27, 32, 30, 23, 15)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Atlas Global Yeşilyurt deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.