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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

41 dakika önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ebru Ayata, Esat DanziliTürk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kinasts (Berin Yıldırım, Nursevil Gökbudak, Ada Germen, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Yasemin Özel, Funda Bilgi)Atlas Global Yeşilyurt: Gözde Dal,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ebru Ayata, Esat Danzili

Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kinasts ( Berin Yıldırım, Nursevil Gökbudak, Ada Germen, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Yasemin Özel, Funda Bilgi)

Atlas Global Yeşilyurt: Gözde Dal, Caratasu, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, ( Ayça Aykaç, Arzum Tezcan, Elif Boran),

Setler: 21-25, 25-23, 25-19,14-25, 6-15

Süre: 127 dakika (27, 32, 30, 23, 15)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Atlas Global Yeşilyurt deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Berin Yıldırım, Burhan Felek, voleybol, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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