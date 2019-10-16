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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

14 dakika önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet TopalBeşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, Arelya Karasoy, (Merve Dalbeler, Fatma Beyaz, Ceyda Aktaş, İrem Çor, Doğa Topçiçek, Tuğçe Ersan)Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Naz...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal

Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, Arelya Karasoy, (Merve Dalbeler, Fatma Beyaz, Ceyda Aktaş, İrem Çor, Doğa Topçiçek, Tuğçe Ersan)

Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Naz Akyol, Mihajlovic, Bahar Giudetti, Ceren Kestirengöz, (Aylin Sarıoğlu, Özay Kurt)

Setler: 21-25, 13-25, 13-25

Süre: 73 dakika (28, 24, 21)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe ikinci maçını da kazanırken, Beşiktaş ilk yenilgisini aldı.

Birinci sete Beşiktaş, etkili servislerle başladı. Dilara'nın etkili ataklarıyla Beşiktaş teknik molayı 12-10 önde geçti. Fenerbahçe Mihajlovic'in smaçlarıyla skoru 14-14'te eşitledi. Kalan bölümde üstünlüğü eline alan sarı-lacivertliler, seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete Fenerbahçe iyi başladı, etkili ataklarla oyun üstünlüğünü sağladığı sette teknik molayı 12-6 önde geçti. Fenerbahçe rakibin ataklarını aktif bloklarla tutunca Beşiktaş oyundan düştü. Sarı-lacivertliler seti 25-13 üstün tamamladı ve durumu 2-0'a taşıdı.

Üçüncü sete taktik servisler atarak başlayan Fenerbahçe Opet rakibin oyun düzenini bozdu ve teknik molayı 12-9 önde geçti. Etkili ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler seti 25-13 ve maçı da 3-0 kazandı.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Burhan Felek, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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