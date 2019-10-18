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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- PTT (Beylikdüzü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi)

Yarın:

14.00 Fenerbahçe Opet-Atlas Global Yeşilyurt (Burhan Felek)

14.00 Karayolları-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)

17.30 Nilüfer Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

19.00 Beşiktaş- Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

20 Ekim Pazar:

19.00 VakıfBank- Türk Hava Yolları (VakıfBank Spor Sarayı)

voleybol, Vestel, PTT, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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