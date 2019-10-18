Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

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Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Buse Çetin, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt)
PTT: Janset Erol, Polen Ünver, Leyva, Nasya, Aslıhan Kılıç, Gergana, (Ceren Önal, Ezgi Dağdelenler)
Setler: 25-22, 16-25 13-25, 15-25
Süre: 98 dakika (26, 26, 22, 24)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 3. haftanın açılış maçında PTT, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.