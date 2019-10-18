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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Beylikdüzü Spor KompleksiHakemler: Ramazan Çevik, Selçuk GörmenBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Buse Çetin, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt)PTT: Janset Erol, Polen Ünver, Leyva, Nasya, Aslıhan Kılıç, Gergana, (Ceren Önal,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Beylikdüzü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Buse Çetin, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt)

PTT: Janset Erol, Polen Ünver, Leyva, Nasya, Aslıhan Kılıç, Gergana, (Ceren Önal, Ezgi Dağdelenler)

Setler: 25-22, 16-25 13-25, 15-25

Süre: 98 dakika (26, 26, 22, 24)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 3. haftanın açılış maçında PTT, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.

Beylikdüzü, voleybol, Vestel, PTT, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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