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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

19 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, İlknur ÇakarKarayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Akyaldız, Abbott, Kübra Kegan)Eczacıbaşı VitrA: Melis Durul, Beyza Arıcı, Lloyd, Natalia, Ergül Eroğlu, Boskovic (Simge...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, İlknur Çakar

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Akyaldız, Abbott, Kübra Kegan)

Eczacıbaşı VitrA: Melis Durul, Beyza Arıcı, Lloyd, Natalia, Ergül Eroğlu, Boskovic ( Simge Şebnem Aköz, Buse Melis Kara, Yasemin Güveli, Saliha Şahin)

Setler: 14-25, 20-25, 8-25

Süre: 70 dakika (24, 27, 19)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı VitrA 3'te 3 yaparken, ligin yeni ekiplerinden Karayolları üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Beyza Arıcı, Ceyhan, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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