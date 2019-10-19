Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, İlknur Çakar
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Akyaldız, Abbott, Kübra Kegan)
Eczacıbaşı VitrA: Melis Durul, Beyza Arıcı, Lloyd, Natalia, Ergül Eroğlu, Boskovic ( Simge Şebnem Aköz, Buse Melis Kara, Yasemin Güveli, Saliha Şahin)
Setler: 14-25, 20-25, 8-25
Süre: 70 dakika (24, 27, 19)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.
Eczacıbaşı VitrA 3'te 3 yaparken, ligin yeni ekiplerinden Karayolları üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.