Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA 3'te 3 yaparken, ligin yeni ekiplerinden Karayolları üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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