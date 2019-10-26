Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüp Kayışoğlu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Celeste, Maret, Meryem Boz, Sobolska, Hande Korkut, Ezgi Dilik (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı)
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Gerasymova, Ezgi Akyaldız (Gülçin Doğan, Abbott, Merve Nezir, Kübra Kegan)
Setler: 25-15, 25-23, 25-19
Süre: 89 dakika (26, 34, 29)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Karayolları'nı 3-0 yendi.