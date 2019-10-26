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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

18 dakika önce

Salon: EczacıbaşıHakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet GülEczacıbaşı VitrA: Ergül Eroğlu, Melis Durul, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Pereira (Simge Aköz, Saliha Şahin)Beşiktaş: Arelya Karasoy, Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Ceyda Aktaş, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Mislina Kılıç,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Ergül Eroğlu, Melis Durul, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Pereira (Simge Aköz, Saliha Şahin)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Ceyda Aktaş, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Mislina Kılıç, Fatma Beyaz, İrem Çor, Doğa Topçiçek, Ece Erol, Tuğçe Ersan)

Setler: 25-15, 25-5, 25-19

Süre: 69 dakika (23,19,27)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Topluluğu, Beşiktaş, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:54 Kaynak: AA
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