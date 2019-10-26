Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA: Ergül Eroğlu, Melis Durul, Kim Koung , Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Pereira (Simge Aköz, Saliha Şahin)

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Türkiye ve Rusya'nın 36 adet Su-35 avcı uçağı alımı konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi

Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?