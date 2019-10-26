Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

21 dakika önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ebru Ayata, Aylin TurnaoğluTürk Hava Yolları: Ceylan Arısan, Özge Kinasts, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Kingdon (Berin Yıldırım, Yasemin Özel, Şeyma Ercan, Nursevil Gökbudak, Funda Bilgi, Aelbrecht, Büşra Şahin)Beylikdüzü Voleybol İhtisas:...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ebru Ayata, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Ceylan Arısan, Özge Kinasts, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Kingdon ( Berin Yıldırım, Yasemin Özel, Şeyma Ercan, Nursevil Gökbudak, Funda Bilgi, Aelbrecht, Büşra Şahin)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Çetin, Buse Kaygısız)

Setler: 25-11, 25-17, 25-14

Süre: 68 dakika (21, 24, 23)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Berin Yıldırım, Beylikdüzü, voleybol, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe-Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Ferdi Kadıoğlu kırmızı kart gördüğü U19 maçında Fenerbahçe yenildi Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan istifa sinyali Sivasspor evinde Antalyaspor'u 2-1 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 19:45:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]