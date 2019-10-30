Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Ayata, Esat Danzili
Beşiktaş: Büşra Kılıçlı, Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Fatma Beyaz, Dilara Bilge, Fulden Ural (Doğa Topçiçek, Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, İrem Çor, Ceyda Aktaş, Su Zent)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı)
Setler: 17-25, 25-15, 16-25,19-25
Süre: 107 dakika (27, 26, 26, 28)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.