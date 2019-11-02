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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Seçkin Yener, Ramazan DemirözTürk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Ada Germen, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Yasemin Özel, Aelbrecht, Nursevil Aydınlar Gökbudak)Karayolları: Elif...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Demiröz

Türk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Ada Germen, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Yasemin Özel, Aelbrecht, Nursevil Aydınlar Gökbudak)

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Ezgi Akyaldız, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Kübra Kegan)

Setler: 25-19, 28-26, 20-25, 18-25, 15-10

Süre: 133 dakika (23, 36, 28, 29, 17)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta müsabakasında Türk Hava Yolları, sahasında Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları 2. galibiyetini aldı. Karayolları ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:22 Kaynak: AA
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