Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Demiröz
Türk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Ada Germen, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Yasemin Özel, Aelbrecht, Nursevil Aydınlar Gökbudak)
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Ezgi Akyaldız, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Kübra Kegan)
Setler: 25-19, 28-26, 20-25, 18-25, 15-10
Süre: 133 dakika (23, 36, 28, 29, 17)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta müsabakasında Türk Hava Yolları, sahasında Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Türk Hava Yolları 2. galibiyetini aldı. Karayolları ise 6. mağlubiyetini yaşadı.