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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Aylin TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal (Derya Çayırgan, Cansu Çetin, Melike Çadır)PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Tagle...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal (Derya Çayırgan, Cansu Çetin, Melike Çadır)

PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Tagle (Ceren Önal, Aslı Koçoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya, Ceren Çağlar Baysal)

Setler: 25-17, 25-23, 27-25

Süre: 81 dakika (21, 29, 31)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-0 yendi.

Çağla Akın, Sigorta, Vestel, PTT, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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