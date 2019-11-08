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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan GözüNilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Dikmen, Zhidkova (Buse Kayacan, Elif Uzun, Merve İkbal Albayrak)VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Guimaraes,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Dikmen, Zhidkova (Buse Kayacan, Elif Uzun, Merve İkbal Albayrak)

VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Guimaraes, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)

Setler: 6-25, 16-25, 20-25

Süre: 66 dakika (17, 23, 26)


Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Ali ihsan, Elif Uzun, Dikmen, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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