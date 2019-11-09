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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep KarakoçBeşiktaş: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Doğa Topçiçek, Fatma Beyaz)Türk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç

Beşiktaş: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Doğa Topçiçek, Fatma Beyaz)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts ( Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Ada Gemen)

Setler: 22-25, 19-25, 6-25

Süre: 69 dakika (25, 24, 20)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Türk Hava Yolları, Fatma Beyaz, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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