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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: EczacıbaşıHakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet GülEczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Buse Melis Kara, Ergül Eroğlu)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Buse Melis Kara, Ergül Eroğlu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Balkestein, Semra Özer, Erce Kasapoğlu, Hande Korkut)

Setler: 25-13, 25-14, 25-17

Süre: 76 dakika (23, 26, 27)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Topluluğu, Bülent Bozkurt, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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