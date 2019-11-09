Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül
Eczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Buse Melis Kara, Ergül Eroğlu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Balkestein, Semra Özer, Erce Kasapoğlu, Hande Korkut)
Setler: 25-13, 25-14, 25-17
Süre: 76 dakika (23, 26, 27)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.