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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: BeylikdüzüHakemler: Caner Çıldır, Mehmet TopalBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Buse Çetin)Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Caner Çıldır, Mehmet Topal

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Buse Çetin)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Resmiye Çakmak)

Setler: 13-25, 21-25, 20-25

Süre: 76 dakika (23, 27, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Buse Çetin, voleybol, Çıldır, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:12 Kaynak: AA
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