Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Tuncay SevimTürk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Nursevil Gökbudak, Yasemin Özel, Ada Germen)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Tuncay Sevim

Türk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts ( Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Nursevil Gökbudak, Yasemin Özel, Ada Germen)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien ( Gizem Karadayı, Cansu Çetin)

Setler: 17-25, 26-24, 17-25, 25-21, 12-15

Süre: 127 dakika (22, 30, 25, 32, 18)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Berin Yıldırım, Galatasaray, Sigorta, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti
Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 05:24:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]