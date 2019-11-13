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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 saat önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Yavuz Akdemir, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım)

Setler: 20-25, 16-25, 23-25

Süre: 88 dakika (26, 27, 35)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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