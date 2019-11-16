Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Akyaldız, Selin Navruz, Merve Nezir, Merve Atlıer, Kübra Kegan)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık, Simay Kurt, Buse Çetin, Buse Kaygısız)
Setler: 25-17, 29-27, 25-18
Süre: 86 dakika (26, 34, 26)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Karayolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.