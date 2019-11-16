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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Sadettin Deneri, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hande Korkut)PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Sadettin Deneri, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hande Korkut)

PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Ezgi Dağdelenler)

Setler: 25-21, 23-25, 28-26, 26-28, 15-13)

Süre: 157 dakika (31, 31, 38, 36, 21)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT'yi 3-2 yendi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:00 Kaynak: AA
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