Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Sadettin Deneri, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hande Korkut)
PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Ezgi Dağdelenler)
Setler: 25-21, 23-25, 28-26, 26-28, 15-13)
Süre: 157 dakika (31, 31, 38, 36, 21)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT'yi 3-2 yendi.