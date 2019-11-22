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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali İhsan Gözü Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Merve İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Resmiye Çakmak, Ceren Çınar, Aybüke Özdemir)Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali İhsan Gözü


Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Merve İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Resmiye Çakmak, Ceren Çınar, Aybüke Özdemir)

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan, Merve Atlıer)

Setler: 25-20, 22-25, 30-28, 21-25, 15-10

Süre: 161 dakika (35, 34, 43, 33, 16)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, Karayolları'nı 3-2 yendi.

Ali ihsan, Vestel, Dikmen, Çınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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