Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili

VakıfBank: Rasic, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Pınar Atasever)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk ( Gizem Karadayı, Sezen Keşkekoğlu, Nilay Karaağaç, Cansu Çetin, Derya Çayırgan)

Setler: 24-26, 25-21, 25-23, 25-19

Süre: 120 dakika (30, 27, 32, 31)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

VakıfBank 9. galibiyetini alırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 2. kez mağlup oldu.

Birinci sette Zehra ile etkili ataklar yapan VakıfBank, teknik molayı 12-10 önde geçti. Aslı ve Vasilantonaki ile sayılar bulan Galatasaray HDI Sigorta, 24-24 beraberliği sağladıktan sonra seti 26-24 kazandı.

VakıfBank, ikinci sette Guimaraes ile smaçtan sayılar buldu ve teknik molada 12-8 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, bu seti 25-21 alarak 1-1 beraberliği yakaladı.

Dengeli başlayan üçüncü setin teknik molasını Galatasaray HDI Sigorta, 12-10 önde geçti. 19-19 beraberliği sağlayan VakıfBank, Haak ile sayılar üreterek bu seti de 25-23 kazandı.

Dördüncü sete de iyi başlayan VakıfBank, Haak ve Guimaraes ile etkili olarak teknik molada 12-9 üstünlük yakaladı. Servis hataları yapan rakibi karşısında Guimaraes etkili olan VakıfBank, seti 25-19 alarak rakibini 3-1 mağlup etti.