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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Erkan SarıPTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Ceren Çağlar Baysal, Ezgi Dağdelenler, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya)Türk Hava Yolları: Özge Kırdar Kinasts, Lynn, Büşra...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Ceren Çağlar Baysal, Ezgi Dağdelenler, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya)

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar Kinasts, Lynn, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen ( Berin Yıldırım, Ada Germen, Şeyma Ercan, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Ceylan Arısan, Funda Bilgi)

Setler: 18-25, 25-20, 23-25, 22-25

Süre: 109 dakika (23, 29, 28, 29)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında PTT, konuk ettiği Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türk Hava Yolları, Çetinkaya, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:56 Kaynak: AA
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