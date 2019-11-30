Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Esat Danzili
Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Bahar Guidetti, Ceren Kestirengöz, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır)
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Ayçin Akyol, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan)
Setler: 25-12, 25-16, 25-19
Süre: 67 dakika (20, 23, 24)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 yendi.