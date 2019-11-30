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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan Felek Voleybol Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Esat DanziliFenerbahçe Opet: Mihajlovic, Bahar Guidetti, Ceren Kestirengöz, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır)Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Merve Nezir, Tuğçe...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol


Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Esat Danzili

Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Bahar Guidetti, Ceren Kestirengöz, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır)

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Ayçin Akyol, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan)

Setler: 25-12, 25-16, 25-19

Süre: 67 dakika (20, 23, 24)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 yendi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Burhan Felek, voleybol, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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