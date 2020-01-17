Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili
Türk Hava Yolları: Büşra Şahin, Havlickova, Kingdon, Büşra Kılıçlı, Özge Kırdar Kinasts, Buijs ( Berin Yıldırım, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Özgenur Yutdagülen, Şeyma Ercan)
Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Thompson (Aylin Sarıoğlu, Ceren Kestirengöz)
Setler: 23-25, 15-25, 14-25
Süre: 78 dakika (29, 25, 24)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.