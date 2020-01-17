Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

25 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Erol Akbulut, Esat DanziliTürk Hava Yolları: Büşra Şahin, Havlickova, Kingdon, Büşra Kılıçlı, Özge Kırdar Kinasts, Buijs (Berin Yıldırım, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Özgenur Yutdagülen, Şeyma Ercan)Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili

Türk Hava Yolları: Büşra Şahin, Havlickova, Kingdon, Büşra Kılıçlı, Özge Kırdar Kinasts, Buijs ( Berin Yıldırım, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Özgenur Yutdagülen, Şeyma Ercan)

Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Thompson (Aylin Sarıoğlu, Ceren Kestirengöz)

Setler: 23-25, 15-25, 14-25

Süre: 78 dakika (29, 25, 24)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Berin Yıldırım, Büşra Kılıçlı, Aydınlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:54 Kaynak: AA
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