Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Erdal Akıncı
Beşiktaş: Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Fatma Beyaz, Arelya Karasoy (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Tuana Öztürk, Göknur Silen, Ece Erol)
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Merve Atlıer, Kübra Kegan, Fulden Ural)
Setler: 18-25, 18-25, 26-28
Süre: 78 dakika (23, 25, 30)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Karayolları, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.