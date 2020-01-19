Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Seçkin Yener, Erdal AkıncıBeşiktaş: Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Fatma Beyaz, Arelya Karasoy (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Tuana Öztürk, Göknur Silen, Ece Erol)Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Tuğçe...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Erdal Akıncı

Beşiktaş: Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Fatma Beyaz, Arelya Karasoy (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Tuana Öztürk, Göknur Silen, Ece Erol)

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Merve Atlıer, Kübra Kegan, Fulden Ural)

Setler: 18-25, 18-25, 26-28

Süre: 78 dakika (23, 25, 30)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Karayolları, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Fatma Beyaz, Vestel, Gökçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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