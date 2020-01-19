Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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