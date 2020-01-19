Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

27 dakika önce

Salon: TVF Burhan FelekHakemler: Caner Çıldır, Metin KorkutGalatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Beren Yeşilırmak, Çağla Akın)Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Metin Korkut

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien ( Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Beren Yeşilırmak, Çağla Akın)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu, Aybüke Özdemir (Buse Kayacan, Merve İkbal Albayrak, Aslı Tecimer, Seda Menekşe)

Setler: 28-26, 25-14, 28-26

Süre: 93 dakika (37, 24, 32)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Gizem Karadayı, Çağla Akın, Sigorta, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda hakemin devam kararı, siyah-beyazlıların tepkisini çekti
Karius'un Sivasspor maçında yediği gol, taraftarların tepkisini çekti Leicester City, deplasmanda Burnley'ye 2-1 mağlup oldu Fatih Terim: Arda Turan'la ilgili bir gelişme olursa bildiririz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:01:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]