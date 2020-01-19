Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Caner Çıldır, Metin Korkut
Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien ( Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Beren Yeşilırmak, Çağla Akın)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu, Aybüke Özdemir (Buse Kayacan, Merve İkbal Albayrak, Aslı Tecimer, Seda Menekşe)
Setler: 28-26, 25-14, 28-26
Süre: 93 dakika (37, 24, 32)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.