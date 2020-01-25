Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Aylin Turnaoğlu, Uğur AteşFenerbahçe Opet: Sıla Çalışkan, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt, Beliz Başkır (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu)Beşiktaş: Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Mislina Kılıç, Lal Akın, Göknur Silen (Tuğçe Ersan,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Uğur Ateş

Fenerbahçe Opet: Sıla Çalışkan, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt, Beliz Başkır (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu)

Beşiktaş: Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Mislina Kılıç, Lal Akın, Göknur Silen (Tuğçe Ersan, Ece Uçarı, Zuhal Çetin, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Mina Özgel, Su Zent)

Setler: 25-12, 25-17, 25-8

Süre: 62 dakika (20, 22, 20)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Beşiktaş, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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