Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ebru Ayata, Mehmet TopalBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Fatma Demir)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Semra Özer,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Mehmet Topal

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Fatma Demir)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Semra Özer, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Cansu Akyıldız, Arelya Karasoy, Hande Korkut, Berra Eren)

Setler: 10-25, 4-25, 12-25

Süre: 54 dakika (19, 16, 19)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Fatma Demir, voleybol, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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