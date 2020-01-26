Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Ayata, Mehmet Topal
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Fatma Demir)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Semra Özer, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Cansu Akyıldız, Arelya Karasoy, Hande Korkut, Berra Eren)
Setler: 10-25, 4-25, 12-25
Süre: 54 dakika (19, 16, 19)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.