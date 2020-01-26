Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

22 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, İbrahim AcarAtlasglobal Yeşilyurt: Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu (Ayça Akaç, Elif Boran, Burcu Yönder)Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Kılıçlı, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kinasts...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar

Atlasglobal Yeşilyurt: Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu (Ayça Akaç, Elif Boran, Burcu Yönder)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Kılıçlı, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kinasts ( Berin Yıldırım, Nursevil Gökbudak, Şeyma Ercan, Ada Germen, Funda Bilgi, Büşra Şahin)

Setler: 25-22, 25-17, 22-25, 25-23

Süre: 109 dakika (23, 26, 26, 34)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Türk Hava Yolları, Tuğba Şenoğlu, Yeşilyurt, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:08 Kaynak: AA
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