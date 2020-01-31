Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Seçkin Yener, Recep KarakoçAtlasglobal Yeşilyurt: Damla Tokman, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Elif Boran, Tuana Köse, Derya Güç, Burcu Yönder, İrem Kaya, Şule Yetimoğlu)Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç

Atlasglobal Yeşilyurt: Damla Tokman, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu ( Ayça Aykaç, Elif Boran, Tuana Köse, Derya Güç, Burcu Yönder, İrem Kaya, Şule Yetimoğlu)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Thompson, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Beliz Başkır, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz, Sıla Çalışkan, İpar Kurt)

Setler: 7-25, 7-25, 16-25

Süre: 61 dakika (19, 18, 24)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Opet, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç, Fenerbahçe, Yeşilyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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