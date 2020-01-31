Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ebru Ayata, Metin KorkutTürk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Aelbrecht, Nursevil Gökbudak, Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova (Berin Yıldırım, Büşra Kılıçlı, Buijs, Özge Kinasts, Ada Germen, Yasemin Özel)VakıfBank: Gabi, Melis Gürkaynak, Isabelle Haak, Hackley, Zehra...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Metin Korkut

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Aelbrecht, Nursevil Gökbudak, Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova ( Berin Yıldırım, Büşra Kılıçlı, Buijs, Özge Kinasts, Ada Germen, Yasemin Özel)

VakıfBank: Gabi, Melis Gürkaynak, Isabelle Haak, Hackley, Zehra Güneş, Cansu Özbay ( Gizem Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Kübra Çalışkan)

Setler: 22-25, 19-25, 20-25

Süre: 79 dakika (28, 24, 27)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Berin Yıldırım, Korkut, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:24 Kaynak: AA
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