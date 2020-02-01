Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: EczacıbaşıHakemler: Caner Çıldır, Esat DanziliEczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Melis Durul, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Saliha Şahin, Lloyd)Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, (Gülçin Doğan,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çıldır, Esat Danzili

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Melis Durul, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Saliha Şahin, Lloyd)

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol)

Setler: 25-18, 25-23, 25-17

Süre: 76 dakika (22, 29, 25)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. hafta maçında Eczacıbaşı Vitra, sahasında Ankara temsilcisi Karayolları'nı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Topluluğu, Hande Baladın, Çıldır, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:08 Kaynak: AA
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