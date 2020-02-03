Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Süleyman YalçınAydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Selin Hazal Arifoğlu, Planinsec, Meryem Boz, Duygu Düzceler, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Arelya Karasoy, Erçe Su Kasapoğlu)Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Atkinson, Buse Ünal,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Süleyman Yalçın

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Selin Hazal Arifoğlu, Planinsec, Meryem Boz, Duygu Düzceler, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Arelya Karasoy, Erçe Su Kasapoğlu)

Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Atkinson, Buse Ünal, Humay Topaloğlu, Aybüke Özdemir, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Ceren Çınar, İkbal Merve Albayrak)

Setler: 25-20, 17-25, 25-20, 25-19

Süre: 113 (28, 28, 29, 28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Meryem, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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