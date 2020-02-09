Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

15 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Aylin Turnaoğlu, Sadettin KıralBeşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Lal Verda Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Zuhal Çetin, Ece Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Mina Özgel, Kardelen Karabıyık)Eczacıbaşı VitrA:...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Lal Verda Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Zuhal Çetin, Ece Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Mina Özgel, Kardelen Karabıyık)

Eczacıbaşı VitrA: Newcambe, Ergül Eroğlu, Melis Durul, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Merve Dalbeler)

Setler: 12-25, 11-25, 14-25

Süre: 64 dakika (20, 21, 23)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Değerli Taş, Gökçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:56 Kaynak: AA
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