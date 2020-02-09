Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Sadettin Kıral
Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Lal Verda Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Zuhal Çetin, Ece Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Mina Özgel, Kardelen Karabıyık)
Eczacıbaşı VitrA: Newcambe, Ergül Eroğlu, Melis Durul, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Merve Dalbeler)
Setler: 12-25, 11-25, 14-25
Süre: 64 dakika (20, 21, 23)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.