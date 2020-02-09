Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

16 dakika önce

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Ebru Ayata, Tuncay SevimVakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Haak, Ebrar Karakurt (Pınar Atasever, Gabriela, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)Atlasglobal Yeşilyurt: Koolhaas, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Ayata, Tuncay Sevim

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Haak, Ebrar Karakurt (Pınar Atasever, Gabriela, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Atlasglobal Yeşilyurt: Koolhaas, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu ( Ayça Aykaç, Burcu Yönder, Elif Boran)

Setler: 25-20, 25-17, 25-18

Süre: 81 dakika (26, 26, 29)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Vakıflar Bankası, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Yeşilyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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