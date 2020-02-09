Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Serap Kuka, İbrahim AcarBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Elçin Rusut, Berra Tok, İklimye Demir, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Açelya Özmen)Türk Hava Yolları: Nursevil Gökbudak, Kingdon, Büşra Şahin, Buijs, Şeyma Ercan, Aelbrecht...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serap Kuka, İbrahim Acar

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Elçin Rusut, Berra Tok, İklimye Demir, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Açelya Özmen)

Türk Hava Yolları: Nursevil Gökbudak, Kingdon, Büşra Şahin, Buijs, Şeyma Ercan, Aelbrecht ( Berin Yıldırım, Ada Germen, Özge Kınasts, Büşra Kılıölı, Özgenur Yurtdagülen, Yasemin Özel)

Setler: 12-25, 10-25, 12-25

Süre: 58 dakika (19, 19, 20)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Türk Hava Yolları, Ünal Deniz, Kaygısız, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:02 Kaynak: AA
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