Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış KarakoyunNilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Seda Menekşe, Aybüke Özdemir, Ceren Çınar)PTT: Cemre Janset Erkul, Polen Ünver, Maria, Nasya Dimitrova,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun

Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Seda Menekşe, Aybüke Özdemir, Ceren Çınar)

PTT: Cemre Janset Erkul, Polen Ünver, Maria, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Gergana Dimitrova (Ceren Önal, Burcu Genç, Seda Tokatlıoğlu, Ceren Çağlar Baysal, Dolunay Çetinkaya, Ezgi Dağdelenler)

Setler: 31-29, 20-25, 25-19, 25-22

Süre: 120 dakika (35, 28, 28, 29)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında, Nilüfer Belediyespor sahasında PTT'yi 3-1 yendi.

Dikmen, Vestel, Çınar, PTT, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:14 Kaynak: AA
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