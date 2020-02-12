Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 saat önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Pınar Elma, Rıza YelpazeAydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Arelya Karasoy, Cansu Ayyıldız, Semra Özer, Hazal Selin Arifoğlu, Ece Hocaoğlu (Erce Kasapoğlu, Berra Eren)Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Zuhal Çetin, Bengisu Aygün, Ece Erol, Lal Verda...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Arelya Karasoy, Cansu Ayyıldız, Semra Özer, Hazal Selin Arifoğlu, Ece Hocaoğlu (Erce Kasapoğlu, Berra Eren)

Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Zuhal Çetin, Bengisu Aygün, Ece Erol, Lal Verda Akın (Tuğçe Ersan, Tuana Öztürk, Zeynep Batmaz, Şevval Burnazlar, Ece Deniz Uçarı, Gökçe Akkaya)

Setler: 30-28, 25-18, 25-15

Süre: 84 dakika (32, 28, 24)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Büyükşehir Belediyespor, Ece Hocaoğlu, Hande Korkut, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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