Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, İbrahim ÜnalPTT: Aslıhan Kılıç, Leyva, Cemre Erkul, Polen Unver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Sinem Yıldız, Ezgi Dağdelenler, Burcu Genç)Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, Elif Şahin...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, İbrahim Ünal

PTT: Aslıhan Kılıç, Leyva, Cemre Erkul, Polen Unver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Sinem Yıldız, Ezgi Dağdelenler, Burcu Genç)

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan)

Setler: 25-21, 25-23, 25-21

Süre: 86 dakika (28, 28, 30)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında PTT, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vestel, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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