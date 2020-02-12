Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 saat önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet TopalEczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Ergül Eroğlu, Newcombe)Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Ergül Eroğlu, Newcombe)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien, Nilay Karaağaç ( Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Elifsu Erinçek, Beren Yeşilırmak, Melike Çadır, Çağla Akın)

Setler: 25-20, 25-13, 21-25, 21-25,15-12

Süre: 123 dakika (25, 23, 28, 27, 20)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Çekişmeli geçen maçta zorlanmasına rağmen Eczacıbaşı VitrA 16. maçında 15. galibiyetini elde etti. Galatasaray HDI Sigorta ise 4. yenilgisini yaşadı.

Burhan Felek, Galatasaray, Sigorta, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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