Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Selçuk Görmen, Onur CoşkunAtlasglobal Yeşilyurt: Derya Güç, İrem Kaya, Arzu Tezcan, Derya Cebecioğlu, Damla Tekman, Elif Boran (Şule Yetimoğlu, Burcu Yönder, Tuana Köse)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Buse Çetin, Berra Tok, Elçin Rusut, Zekiye Önal,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Selçuk Görmen, Onur Coşkun

Atlasglobal Yeşilyurt: Derya Güç, İrem Kaya, Arzu Tezcan, Derya Cebecioğlu, Damla Tekman, Elif Boran (Şule Yetimoğlu, Burcu Yönder, Tuana Köse)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Buse Çetin, Berra Tok, Elçin Rusut, Zekiye Önal, Deniz Uyanık (Simay Kurt)

Setler: 25-21, 25-13, 25-20

Süre: 75 dakika (26, 21, 28)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Beylikdüzü, Yeşilyurt, voleybol, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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