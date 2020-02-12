Salon: Burhan Felek
Hakemler: Selçuk Görmen, Onur Coşkun
Atlasglobal Yeşilyurt: Derya Güç, İrem Kaya, Arzu Tezcan, Derya Cebecioğlu, Damla Tekman, Elif Boran (Şule Yetimoğlu, Burcu Yönder, Tuana Köse)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Buse Çetin, Berra Tok, Elçin Rusut, Zekiye Önal, Deniz Uyanık (Simay Kurt)
Setler: 25-21, 25-13, 25-20
Süre: 75 dakika (26, 21, 28)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.