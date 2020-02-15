Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA daha az hata yaptığı tie-break setini 15-10 alarak, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA üstün bir mücadele sergilediği üçüncü seti 25-10 alarak, 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Opet, rakibinin basit hatalar yaptığı dördüncü seti 25-19 kazanarak, tekrar durumu eşitledi: 2-2.

Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA ilk seti 25-17 alırken, Fenerbahçe Opet çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Ligin ilk yarısındaki maçı da aynı skorla kazanan Eczacıbaşı VitrA, rakibine rövanşı vermedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Erdoğan'dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt: Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür