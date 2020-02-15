Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Ramazan ÇevikFenerbahçe Opet: Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Thompson, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Ceren Kestirengöz, Fatma Yıldırım, Melis Yılmaz, Sıla Çalışkan, Beliz Başkır)Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Ramazan Çevik

Fenerbahçe Opet: Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Thompson, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Ceren Kestirengöz, Fatma Yıldırım, Melis Yılmaz, Sıla Çalışkan, Beliz Başkır)

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Newcombe, Gamze Kılıç, Ergül Eroğlu)

Setler: 17-25, 25-23, 10-25, 25-19,10-15

Süre: 117 dakika (30, 26, 19, 25, 17)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi.

Ligin ilk yarısındaki maçı da aynı skorla kazanan Eczacıbaşı VitrA, rakibine rövanşı vermedi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA ilk seti 25-17 alırken, Fenerbahçe Opet çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Eczacıbaşı VitrA üstün bir mücadele sergilediği üçüncü seti 25-10 alarak, 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Opet, rakibinin basit hatalar yaptığı dördüncü seti 25-19 kazanarak, tekrar durumu eşitledi: 2-2.

Eczacıbaşı VitrA daha az hata yaptığı tie-break setini 15-10 alarak, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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