Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Caner Çıldır, İbrahim AcarBeşiktaş: Elif Teksoy, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Tuana Öztürk, Zeynep Batmaz, Sevval Burnazlar, Ece Uçarı, Kardelen Karabıyık, Mina Özgel, Aleyna Fırat)PTT: Aslıhan Kılıç, Ezgi...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, İbrahim Acar

Beşiktaş: Elif Teksoy, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Tuana Öztürk, Zeynep Batmaz, Sevval Burnazlar, Ece Uçarı, Kardelen Karabıyık, Mina Özgel, Aleyna Fırat)

PTT: Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler, Ceren Baysal, Yağmur Karaoğlu, Seda Tokatlıoğlu, Sinem Yıldız, (Burcu Genç, Dolunay Çetinkaya, Leyva)

Setler: 15-25, 9-25, 12-25

Süre: 58 dakika (20, 21, 17)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında PTT, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Çıldır, Vestel, Fırat, PTT, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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