Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Tuncay Sevim, Sadettin KıralBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özman, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, (Simay Kurt, Buse Kaygısız)VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kıral

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özman, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, (Simay Kurt, Buse Kaygısız)

VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan, ( Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Pınar Atasever)

Setler: 10-25, 16-25, 18-25

Süre: 58 dakika (15, 22, 21)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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