Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kıral
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özman, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, (Simay Kurt, Buse Kaygısız)
VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan, ( Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Pınar Atasever)
Setler: 10-25, 16-25, 18-25
Süre: 58 dakika (15, 22, 21)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.