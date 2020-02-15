Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Ayşim ErginayKarayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Atlıer, Ezgi Akyaldız, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan)Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ayşim Erginay

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Atlıer, Ezgi Akyaldız, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Büşra Kılıçlı, Özge Kırdar Kinasts ( Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak)

Setler: 15-25, 16-25, 25-23, 17-25

Süre: 108 dakika (26, 22, 32, 28)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türk Hava Yolları, Vestel, Ceyhan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:50 Kaynak: AA
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