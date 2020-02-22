Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Plak, Planinsec, Meryem Boz, Balkestein-Grothues, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Arelya Karasoy, Semra Özer, Cansu Ayyıldız)
Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Beyza Arıcı, Melis Durul, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Newcombe, Lloyd, Saliha Şahin, Buse Melis Kara)
Setler: 25-19, 22-25, 21-25, 22-25
Süre: 115 dakika (27, 29, 31, 28)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.