Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Caner Çıldır, İbrahim AcarVakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Bartsch-Hackley (Gizem Örge Güner, Haak, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt)Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çıldır, İbrahim Acar

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Bartsch-Hackley (Gizem Örge Güner, Haak, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt)

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Ceren Çınar)

Setler: 25-20, 23-25, 25-21, 25-10

Süre: 100 dakika (27, 25, 28, 20)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında lider VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Ligde 17 galibiyetini elde eden VakıfBank, yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı. Nilüfer Belediyespor ise 12. kez mağlup oldu.

Gizem Örge, Karakurt, Çıldır, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:16 Kaynak: AA
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