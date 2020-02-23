Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çıldır, İbrahim Acar

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Bartsch-Hackley (Gizem Örge Güner, Haak, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt)

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Ceren Çınar)

Setler: 25-20, 23-25, 25-21, 25-10

Süre: 100 dakika (27, 25, 28, 20)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında lider VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Ligde 17 galibiyetini elde eden VakıfBank, yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı. Nilüfer Belediyespor ise 12. kez mağlup oldu.