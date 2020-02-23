Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Esat Danzili
Türk Hava Yolları: Nursevil Aydınlar Gökbudak, Kingdon, Aelbrecht, Buijs, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Ada Germen, Yasemin Özel)
Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Tuana Öztürk, Lal Verda Akın (Aleyna Fırat, Zuhal Çetin, Göknur Silen, Ece Deniz Uçarı)
Setler: 25-9, 25-12, 25-11
Süre: 59 dakika (16, 23, 20)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Türk Hava Yolları 9. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 15. kez yenildi.