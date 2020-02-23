Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Tuncay Sevim, Esat DanziliTürk Hava Yolları: Nursevil Aydınlar Gökbudak, Kingdon, Aelbrecht, Buijs, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Ada Germen, Yasemin Özel)Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Tuana Öztürk, Lal Verda...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Esat Danzili

Türk Hava Yolları: Nursevil Aydınlar Gökbudak, Kingdon, Aelbrecht, Buijs, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Ada Germen, Yasemin Özel)

Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Tuana Öztürk, Lal Verda Akın (Aleyna Fırat, Zuhal Çetin, Göknur Silen, Ece Deniz Uçarı)

Setler: 25-9, 25-12, 25-11

Süre: 59 dakika (16, 23, 20)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Türk Hava Yolları 9. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 15. kez yenildi.

Beşiktaş, Aydınlar, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Tümer Metin: Lens'le oynayana, psikolojik tedavi lazım Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti! Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 02:59:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]