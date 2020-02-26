Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 saat önce

Salon: Ayazağa EczacıbaşıHakemler: Ebru Ayata, Metin KorkutEczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Ayazağa Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Ayata, Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)

PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek, Dolunay Çetinkaya, Yağmur Karaoğlu, Sinem Yıldız)

Setler: 25-19, 27-25, 25-10

Süre: 82 dakika (26, 34, 22)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği PTT'yi 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Topluluğu, Ayazağa, Vestel, PTT, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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